Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна — Finance.ua

Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна

Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна

Переселенці можуть подати заявку на допомогу на проживання до 14 квітня.

Про це повідомила в ефірі одного з українських телеканалів міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Допомога на проживання, яка буде надаватися другим етапом після реєстрації, буде надаватися повністю за березень місяць. Але люди знають, що березень місяць вже завершується і можуть не встигнути стати на облік. Тому ми продовжили цей строк до 14-го квітня», — вказала Лазебна.

Зі слів міністра, до цього часу можна подати відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримати допомогу на проживання за повний місяць — березень.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України раніше повідомляла, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням рф в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави обсягом 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.

Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено урядом.

Інфографіка: Мінсоцполітики

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