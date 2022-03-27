Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна

Вчора 17:04Особисті фінанси
1380
Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - ЛазебнаЗаявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна
Переселенці можуть подати заявку на допомогу на проживання до 14 квітня.
Про це повідомила в ефірі одного з українських телеканалів міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
«Допомога на проживання, яка буде надаватися другим етапом після реєстрації, буде надаватися повністю за березень місяць. Але люди знають, що березень місяць вже завершується і можуть не встигнути стати на облік. Тому ми продовжили цей строк до 14-го квітня», — вказала Лазебна.
Зі слів міністра, до цього часу можна подати відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримати допомогу на проживання за повний місяць — березень.
Нагадаємо, міністр соціальної політики України раніше повідомляла, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням рф в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави обсягом 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.
Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено урядом.
Інфографіка: Мінсоцполітики Інфографіка: Мінсоцполітики

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.