У Міноборони розповіли, скільки жінок служить в ЗСУ — Finance.ua

У Міноборони розповіли, скільки жінок служить в ЗСУ Сьогодні 19:06

У Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок, що на 20% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Жінки проходять службу в різних військових спеціальностях: медики, зв’язківці, снайпери тощо.

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Понад 5 500 військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій.

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання.

Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких:

окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів;

обмеження щодо фізичних навантажень;

можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

За словами заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство — Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО.

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Він зауважив, законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення — від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.

Заступник міністра оборони додав, що одним із пріоритетів міністерства у цьому напрямку залишається медичне забезпечення військовослужбовиць і повний доступ до медичних послуг.

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