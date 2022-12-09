У Мінекономіки назвали середню ціну на газ (інфографіка) — Finance.ua

У Мінекономіки назвали середню ціну на газ (інфографіка) Сьогодні 12:00

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за листопад 2022 року. Вартість становила 28 855,75 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 24,6% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє міністерство

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Нагадаємо, при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Проте можливо повернути кошти на свій рахунок. Для цього слід звернутися до вашого попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але обов’язково слід вказати номер особового рахунку.

Довідка Finance.ua:

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споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Про це повідомляють експерти ГазПравди. «У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги», — сказано в повідомленні.

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