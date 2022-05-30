У Мінагрополітики підрахували, скільки українського зерна вже вкрали російські окупанти — Finance.ua

Росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України вже близько півмільйона тонн зерна.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Відповідно до інформації з регіонів, зокрема від елеваторів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, бачимо, що близько півмільйона тонн зерна вкрадено. Це є в усіх тимчасово окупованих областях — Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій. Зерно спрямовується або на територію Росії, перш за все з Харківської, Донецької, Луганської областей, або на територію Криму з Запорізької та Херсонської областей», — зазначив заступник міністра.
«Ми надіємося, що до початку збору, який у південних регіонах розпочнеться буквально за декілька тижнів, все-таки вдасться перемогти та деокупувати ці території, бо за інших обставин поведінка окупантів вказує на високу ймовірність просто прямих крадіжок цього збіжжя», — наголосив Висоцький.
За повідомленнями міжнародних ЗМІ, 11 травня російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.
Довідка
Finance.ua:
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економіст пояснив, як війна в Україні змінить ситуацію із продовольством у світі.