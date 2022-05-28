Аграрії засіяли зерновими культурами 78% площ від показника минулого року — Finance.ua

Аграрії засіяли зерновими культурами 78% площ від показника минулого року

Вчора 21:31 — Аграрний ринок

Сільськогосподарські підприємства засіяли зерновими та зернобобовими культурами площі на рівні 78% від показників минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Посівна в Україні продовжується, ярої пшениці посіяно 98,5% від показників минулого року, 95% площ прогнозованих під ярий ріпак вже засіяні. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. Загалом сівбу ярих зернових та зернобобових культур завершено на 78% від показників минулого року. Вінницька, Волинська, Житомирська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області збільшили площі посіву ярої пшениці від 5% до 10%, — йдеться у повідомленні.

На 26 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становлять 14 158,5 тис. га, що на 2 757,8 тис. га менше за показник минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними структурних підрозділів, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої відбуваються бойові дії.

Усіма категоріями господарств посіяно:

— ярої пшениці на площі 189,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 175,4 тис. га);

— ярого ячменю — на 928,4 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 1337 тис. га);

— ярого ріпаку — на 31,7 тис. га (всього засіяно у 2021 році 33,2 тис. га);

— вівса — на 156,9 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 177,9 тис. га);

— гороху — на 125,9 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 231,1 тис. га);

— гречки — на 57,7 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 51,3 тис. га);

— проса — на 41,3 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 78,1 тис. га);

— кукурудзи — на 4405 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 5140,1 тис. га);

— цукрових буряків — на 182,1 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 224,7 тис. га);

— соняшнику — на 4267,9 тис. га (орієнтовно за цей період у 2021 році було засіяно 6123,4 тис. га);

— сої — на 1151,7 тис. га (за цей період у 2021 році було засіяно 1219,2 тис. га);

— картоплі посаджено на площі 1 106,9 тис. га (всього засаджено у 2021 році 1 283,1 тис. га).

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