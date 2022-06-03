У Мін'юсті пояснили, як конфісковуватимуть майно у колаборантів — Finance.ua
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У Мін'юсті пояснили, як конфісковуватимуть майно у колаборантів

Вчора 14:38Казна та Політика
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Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю «Схемам» (проєкт Радіо Свобода) розповів про етапи конфіскації активів осіб, які підтримали російську військову агресію проти Україні та співпрацювали з окупантами.
За словами міністра, процес стягнення майна в дохід України, складатиметься з трьох етапів і передбачатиме «стрімкі провадження».
Перший етап, каже Денис Малюська — введення санкцій згідно з рішенням РНБО.
«Другий етап — це зібрання Міністерством юстиції письмових, офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Як тільки такі докази зібрано, міністерство звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоби активи у такої особи відібрати, передати у дохід держави. Третій етап — рішення суду», — зазначив Денис Малюська.
У Міністерстві юстиції очікують на перші судові процеси вже протягом найближчих тижнів.
«І ці процеси будуть швидкими, бо закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд — це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд», — сказав міністр.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Тим самим Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із країною-агресором — російською федерацією.
За матеріалами: Радіо Свобода
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