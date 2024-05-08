У квітні обсяг торгів на біржі «Перспектива» скоротився на 9% до 11,5 млрд гривень — Finance.ua

У квітні обсяг торгів на біржі «Перспектива» скоротився на 9% до 11,5 млрд гривень Сьогодні 12:27 — Фондовий ринок

У квітні обсяг торгів на біржі «Перспектива» скоротився на 9% до 11,5 млрд гривень

Протягом квітня на фондовій біржі «Перспектива» укладено 13,81 тис. угод на суму 11,54 млрд гривень (-9% до березня 2024), з початку року — 53,04 тис. угод на суму 48,38 млрд гривень (+14% до січня-квітня 2023).

Про це йдеться у повідомленні біржі.

Сукупно на фондових біржах України у квітні укладено 36,62 тис. угод на суму 56,6 млрд гривень (+9% до березня 2024), з початку року — 133,65 тис. угод на суму 194,2 млрд гривень (+43% до січня-квітня 2023).

У структурі торгів на ФБ «Перспектива» з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації - 95,73%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 4,27%.

На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації - 92,31%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 7,48%, акції та цінні папери ІСІ - 0,21%.

Частка ФБ «Перспектива» у січні-квітні складає: у загальному біржовому обороті 25%, у т.ч. щодо держоблігацій 26%, щодо облігацій підприємств, іноземних емітентів та держав — 14%, у загальній кількості угод — 40%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні порівняно з березнем скоротився на 9,3%, кількість угод — зросла на 0,5%. 13,21% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,48% - на ринку заявок, 86,31% - на адресному ринку.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2023 року зріс на 14%, кількість угод — у 2,6 рази.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 44 фінансовими інструментами (+1 до березня), з початку 2024 року — з 62 (+16 до січня-квітня 2023 р.).

Станом на 30.04.2024 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 257, з них 159 — лістингові.

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