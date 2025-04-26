У I кварталі торгівля та переробна промисловість стали лідерами зі сплати податків — Finance.ua

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У I кварталі торгівля та переробна промисловість стали лідерами зі сплати податків

Казна та Політика
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У I кварталі торгівля та переробна промисловість стали лідерами зі сплати податків
У I кварталі торгівля та переробна промисловість стали лідерами зі сплати податків
За три місяці 2025 року підприємства торгівлі та переробної промисловості стали лідерами зі сплати податків.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
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«За січень — березень 2025 року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів — 17,2% та переробної промисловості — 17%», — зазначив він.
Серед лідерів зі сплати — також суб’єкти господарювання:
  • фінансової та страхової діяльності — 11,7%;
  • державного управління й оборони;
  • обов’язкового соціального страхування — 11,2%.
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Окреме питання — темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року маємо збільшення у таких галузях:
  • переробна промисловість — +47% (+27,3 млрд грн);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів - +29,7% (+19,8 млрд грн);
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +31% (+13,3 млрд грн);
  • професійна, наукова та технічна діяльність — +54,2% (+8 млрд грн).
За матеріалами:
Finance.ua
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