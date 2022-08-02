У Гондурасі відкрили «Долину Bitcoin» — Finance.ua
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У Гондурасі відкрили «Долину Bitcoin»

Технології&Авто
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У Гондурасі відкрили «Долину Bitcoin»
У Гондурасі відкрили «Долину Bitcoin»
Латиноамериканські ЗМІ повідомили про відкриття «Bitcoin-долини» у Гондурасі — уряд запустив проєкт цифрового міста у регіоні Санта-Люсія.
Таким чином країна приєдналася до своїх сусідів, які раніше вже запустили подібну ініціативу в Центральній Америці — «Bitcoin Біч» у Сальвадорі, «Bitcoin Лейк» у Гватемалі та «Bitcoin джунглі» в Коста-Ріці.
Нове цифрове місто знаходиться приблизно в 20 хвилинах їзди від столиці Тегусігальпи. Громадяни держави та гості країни отримали можливість безперешкодно купувати та продавати товари та послуги за криптовалюти на всій території проєкту.
«Це відкриє більше можливостей і приверне більше людей, які хочуть використовувати цю валюту», — сказав Сезар Андіно, менеджер торгового майданчика Лос Роблес.
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Торговці в Санта-Люсії зможуть миттєво конвертувати Bitcoin у місцеву валюту і отримувати її на свій рахунок, обіцяє місцева влада. Це дозволить скоротити ризик волатильності криптовалют.
Проєкт «Долина Bitcoin» розрахований на 60 підприємств, пізніше влада розраховує розширити мережу, доєднавши більшу кількість бізнесів та прилеглі райони.
За реалізацією проєкту стоїть компанія Blockchain Honduras, Coincaex (Гватемальська криптовалютна біржа), урядовці та фахівці з Технологічного університету Гондурасу та місцевого муніципалітету Санта-Люсія.
Представники держави заявили, що запуск ініціативи орієнтований на розширення використання Bitcoin та інших криптовалют туристами, а також спрямований на просування економіки Санта-Люсії за допомогою криптотуризму та заохочення місцевого бізнесу до початку прийому платежів у цифрових активах.
Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

Легкий і зрозумілий шлях до крипти

За матеріалами:
noworries
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