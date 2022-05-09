У Франції змінюють правила розселення біженців із України — Finance.ua
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У Франції змінюють правила розселення біженців із України

Вчора 19:13Казна та Політика
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Багато українців втекли від війни до Франції. Париж уже переповнений, тож країна змінює правила розселення українських біженців.
Тепер їх розселятимуть в інших регіонах. Про це повідомив консул України у Франції Сергій Єсаулов.
У Франції змінюють правила розселення біженців
За словами Єсаулова, у регіонах набагато більше хороших можливостей для розміщення та кращі умови, ніж у Парижі. Але попри це люди хочуть залишатися у столиці країни. Втім, Париж уже переповнений.
Люди повинні розуміти, що після прибуття їх відправлять до регіонів, де є поселення та розміщення. Дуже багато французів прийняли українців у себе. Головна проблема в тому, що багато біженців хочуть залишитися в Парижі, але там уже немає місця, тому є прохання переміщатися до регіонів. — сказав він.
Так, після прибуття українці потрапляють під контроль місцевих асоціацій, тож шукати житло на сайтах їм не потрібно. Цей процес вже давно автоматизований, що дозволяє уникнути неблагополучних зловживань.

Що потрібно зробити українським біженцям після прибуття

Біженці мають звернутися до префектури департаменту за місцем знаходження. У цьому відомстві їм нададуть дозвіл на проживання упродовж 6 місяців.
Наступним кроком є Бюро імміграції та інтеграції (OFII), де біженці можуть отримати право на соціальну допомогу, медичні та освітні послуги, професійну діяльність, а також підтримку у пошуку житла.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Телеканал 24
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