У Держенергонагляді відповіли, чи можуть знову підвищити тарифи на електроенергію — Finance.ua

У Держенергонагляді відповіли, чи можуть знову підвищити тарифи на електроенергію
Найближчим часом тарифи на електроенергію не зростатимуть. У випадку нових пошкоджень енергетичної інфраструктури доведеться шукати інші джерела фінансування.
Про це сказав голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в етері телемарафону.
За його словами, гроші від підвищення тарифу на світло, перш за все, будуть спрямовані на відновлення об’єктів державної генерації. Наразі ці кошти не надходили, оскільки перші платіжки з новими тарифами споживачі отримуватимуть на початку липня.
«Разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості. Ці підвищення, згадаймо, там озвучувалися досить суттєво вищі параметри. Орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії — 7 грн 50 коп., але прийшли до такої компромісної величини в 4 грн 32 коп.», — додав він.
Чи можливе підвищення тарифу
Слободян зазначив, що нового підвищення тарифів найближчим часом не буде. Новий тариф зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планують.
«Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином — міжнародну допомогу», — пояснив він.
Нагадаємо, США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.
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