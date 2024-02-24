У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху — Finance.ua

У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху

У Великобританії було представлено європейську версію відомого японського седана Toyota Prius 2024. Ціна моделі встановлена на рівні близько 37 тисяч фунтів стерлінгів (або 45 тисяч доларів).

Про це пише Аutocar.

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Зазначається, що з початку березня почнуть приймати передзамовлення на авто, а перші екземпляри з’являться на ринку вже влітку.

Фото: Аutocar

На ринок ЄС виходять 2 версії авто. Конфігурації Design та Excel мають по 2 двигуни — 2-літровий чотирициліндровий бензиновий та електродвигун. Сумарна потужність складає 220 кінських сил, і це набагато більше, ніж раніше.

Кажуть, що сонячна панель на даху надає достатньо енергії для приблизно 777 миль їзди на електриці щорічно. Однак наразі не підтвердили, чи буде ця функція доступна у Великобританії.

Фото: Аutocar

Що стосується гібридного двигуна, то він працюватиме в парі з акумулятором на 13,6 кВт•год. Підзарядивши батарею від електрики, можна отримати чистий запас ходу у 87 кілометрів.

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