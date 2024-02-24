У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху

Технології&Авто
26
У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху
У Британії представили Toyota Prius 2024 з сонячними панелями на даху
У Великобританії було представлено європейську версію відомого японського седана Toyota Prius 2024. Ціна моделі встановлена на рівні близько 37 тисяч фунтів стерлінгів (або 45 тисяч доларів).
Про це пише Аutocar.
Читайте також
Зазначається, що з початку березня почнуть приймати передзамовлення на авто, а перші екземпляри з’являться на ринку вже влітку.
Фото: Аutocar
Фото: Аutocar
На ринок ЄС виходять 2 версії авто. Конфігурації Design та Excel мають по 2 двигуни — 2-літровий чотирициліндровий бензиновий та електродвигун. Сумарна потужність складає 220 кінських сил, і це набагато більше, ніж раніше.
Кажуть, що сонячна панель на даху надає достатньо енергії для приблизно 777 миль їзди на електриці щорічно. Однак наразі не підтвердили, чи буде ця функція доступна у Великобританії.
Фото: Аutocar
Фото: Аutocar
Що стосується гібридного двигуна, то він працюватиме в парі з акумулятором на 13,6 кВт•год. Підзарядивши батарею від електрики, можна отримати чистий запас ходу у 87 кілометрів.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.