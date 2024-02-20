Представлений найшвидший у світі електричний автомобіль — Finance.ua

Представлений найшвидший у світі електричний автомобіль Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Представлений найшвидший у світі електричний автомобіль

Невідома компанія випустить електрогіперкар із розгоном до ста за 1,5 секунди.

Дводверка Ararkis Sandstorm отримає двомоторну силову установку з батареєю ємністю 115 кіловат-годин і через звукові профілі запропонує новий спосіб персоналізації автомобіля. Тираж гіперкара складе 20 екземплярів. Ціна — від двох мільйонів доларів.

Фірма Ararkis Automobili, зареєстрована в лондонському Ковент-Гардені, пообіцяла випустити найшвидший дорожній електричний гіперкар у світі. Купе Sandstorm зможе прискорюватися до «сотні» за 1,5 секунди і досягати «максималки» 300 кілометрів на годину. Правда, поки автомобіль існує тільки на рендерах.

Заснував Ararkis бізнесмен південноафриканського походження Прівен Редді, на рахунку якого запуск кількох IT-стартапів та компанії EON Aerospace — розробника надзвукових пасажирських авіалайнерів. Досвіду в автомобілебудуванні Редді не має, і з офіційних повідомлень Ararkis незрозуміло, хто збиратиме Sandstorm, з яких комплектуючих і на якому етапі знаходиться весь проект.

В основі Sandstorm — шасі з вуглепластику та алюмінію. Силова установка двомоторна, тяга на колеса йде через одноступінчастий редуктор. Літій-іонна батарея електрокара оснащена рідинним охолодженням і має ємність 115 кіловат-годин. Від швидкісних терміналів її зарядка з 0 до 80 відсотків займає 30 хвилин, повна від побутової розетки — 13 годин. Очікуваний запас ходу — до 500 кілометрів.

Для гіперкара заявлені оббиті алькантарою крісла з магнієвого сплаву та вуглеволокна, мультимедіа з великим дисплеєм, аудіосистема Bose, можливість вибору звукового профілю автомобіля (звуки повідомлень, звук руху тощо), а також підтримка всіх сучасних стандартів зв’язку.

Крім того, первісток Ararkis отримає кілька їздових режимів, чотири подушки безпеки, круїз-контроль та систему кругового огляду. У конструкції обіцяють застосувати велику частку вторинної сировини — від алюмінію до пластику. А пізніше Ararkis публікуватиме дані про шкідливі викиди і вуглецевий слід.

Телеканал 24 За матеріалами:

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