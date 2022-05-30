У Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанцій — Finance.ua

У Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанцій
Міністр торгівлі і промисловості Британії Квасі Квартенг звернувся до власників британських вугільних електростанцій у Драксі, Раткліффі та Вест-Бертоні з проханням відкласти їх заплановане закриття у вересні.
«Це цілком правильно, що ми досліджуємо широкий спектр варіантів для подальшого зміцнення нашої енергетичної безпеки та внутрішнього постачання, щоб знизити витрати в довгостроковій перспективі», — сказав представник уряду.
«Незважаючи на те, що дефіциту постачань немає, нам може знадобитися зробити наші вугільні електростанції, що залишилися, доступними, щоб забезпечити додаткову резервну електроенергію наступної зими, якщо це буде потрібно. Нашим твердим зобов’язанням залишається припинення використання вугільної енергії до жовтня 2024 року», — додав він.