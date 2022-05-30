У Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанцій — Finance.ua

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У Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанцій

Вчора 15:43Казна та Політика
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У Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанційУ Британії хочуть відкласти закриття вугільних електростанцій
Міністр торгівлі і промисловості Британії Квасі Квартенг звернувся до власників британських вугільних електростанцій у Драксі, Раткліффі та Вест-Бертоні з проханням відкласти їх заплановане закриття у вересні.
Про це повідомляє Sky News.
Запит було зроблено у світлі вторгнення росії в Україну, сказав представник уряду.
Згідно з повідомленнями, міністрів попередили про потенційне відключення електроенергії в шести мільйонах домогосподарств цієї зими.
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«Це цілком правильно, що ми досліджуємо широкий спектр варіантів для подальшого зміцнення нашої енергетичної безпеки та внутрішнього постачання, щоб знизити витрати в довгостроковій перспективі», — сказав представник уряду.
«Незважаючи на те, що дефіциту постачань немає, нам може знадобитися зробити наші вугільні електростанції, що залишилися, доступними, щоб забезпечити додаткову резервну електроенергію наступної зими, якщо це буде потрібно. Нашим твердим зобов’язанням залишається припинення використання вугільної енергії до жовтня 2024 року», — додав він.
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Урядове моделювання найгіршого сценарію передбачає серйозний дефіцит газу взимку, якщо росія припинить поставки у додаткові країни ЄС.
Раніше росія припинила постачання газу до Польщі і Болгарії через відмову оплати в рублях, потім таке ж рішення було ухвалене щодо Фінляндії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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