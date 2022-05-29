Президент Сербії в розмові з путіним домовився про газ за вигідною ціною строком на три роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент Сербії в розмові з путіним домовився про газ за вигідною ціною строком на три роки

Вчора 16:15Енергетика
1329
Президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським колегою путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, контракт буде підписано на три роки.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє телерадіокомпанія РТС.
Вучич сказав, що сьогодні вранці у нього була хороша розмова з президентом росії і що вони говорили на кілька різних тем, а для Сербії найважливіше те, що узгоджені основні елементи нової газової угоди, яка буде підписана на три роки.
Він каже, що ці елементи дуже сприятливі для Сербії і що формула, яка використовується досі, залишиться незмінною, тобто ціна буде дуже вигідною.
Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору «Газпрому» Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.
Вучич сказав, що також пояснив путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.
«Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу», — сказав Вучич.
Президент Сербії також повідомив, що розмовляв з путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.