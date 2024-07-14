У бета-версії iOS 18 зʼявилися нові динамічні шпалери — Finance.ua
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У бета-версії iOS 18 зʼявилися нові динамічні шпалери

Технології&Авто
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У бета-версії iOS 18 зʼявилися нові динамічні шпалери
У бета-версії iOS 18 зʼявилися нові динамічні шпалери
У третій бета-версії iOS 18 для розробників з’явилися динамічні шпалери за замовчуванням. Попередні бета-версії мали чотири варіанти кольорів, але ця нова динамічна опція змінює кольори з плином часу.
Про це повідомляє The Verge.
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Загалом в iOS 18 буде 4 варіанти шпалер: жовтий, фіолетовий, блакитний та рожевий. Динамічні шпалери будуть змінювати кольори з плином часу та навіть перемішувати різні варіанти між собою.
Який це матиме вигляд, можна подивитися на демонстраційному відео китайського інсайдера VNchocoTaco.
Нові динамічні шпалери — це лише одна з безлічі нових функцій кастомізації, які з’являться в iOS 18.
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Користувачі також зможуть перетягувати іконки додатків та розміщувати їх у довільному порядку.
Однак ці функції наразі доступні лише в бета-версії iOS 18 для розробників, публічна бета-версія має запуститися до кінця липня 2024 року, а повний реліз iOS 18 заплановано на осінь.
За матеріалами:
mezha.media
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