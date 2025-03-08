У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото) — Finance.ua
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У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото)

Технології&Авто
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У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото)
У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото), Фото: Volkswagen
На карнавалі в Ріо-де-Жанейро представили новий Volkswagen Tera. Модель надійде в продаж цьогоріч і стане найдешевшим кросовером німецького бренду.
Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
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Кросовер Volkswagen Tera — компактна модель В-класу, яка використовує платформу MQB-A0 від хетчбека VW Polo.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Він сягає приблизно 4 м завдовжки при колісній базі в 2566 мм. Точну вартість моделі не розкривають, але відомо, що вона складе менш, ніж 17 тис. доларів.
Дизайн Volkswagen Tera вийшов виразним і атлетичним — із короткими звисами кузова, вигнутою віконною лінією та атлетичними роздутими крилами.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В анфас кросовер нагадує VW Tiguan завдяки продовгуватим діодними фарами та широому повітрозабірнику. Заднє скло прикрите спойлером.
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Спорідненість із VW Polo видно у салоні Tera. У хетчбека запозичили кермо, цифровий щиток приладів та низку перемикачів.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Топова версія Highline отримала 10,25-дюймовий тачскрін, а також діодне підсвічування салону, 17-дюймові диски, бездротову зарядку смартфона і набір систем безпеки.
Кросовер Volkswagen Tera оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 116 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, проте пізніше може з’явитися і варіант з механікою.
За матеріалами:
Фокус
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