У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото) — Finance.ua

У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото) Сьогодні 01:17 — Технології&Авто

У 2025 році у продаж надійде найдешевший кросовер Volkswagen Tera (фото), Фото: Volkswagen

На карнавалі в Ріо-де-Жанейро представили новий Volkswagen Tera. Модель надійде в продаж цьогоріч і стане найдешевшим кросовером німецького бренду.

Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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Кросовер Volkswagen Tera — компактна модель В-класу, яка використовує платформу MQB-A0 від хетчбека VW Polo.

Фото: Volkswagen

Він сягає приблизно 4 м завдовжки при колісній базі в 2566 мм. Точну вартість моделі не розкривають, але відомо, що вона складе менш, ніж 17 тис. доларів.

Дизайн Volkswagen Tera вийшов виразним і атлетичним — із короткими звисами кузова, вигнутою віконною лінією та атлетичними роздутими крилами.

Фото: Volkswagen

В анфас кросовер нагадує VW Tiguan завдяки продовгуватим діодними фарами та широому повітрозабірнику. Заднє скло прикрите спойлером.

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Спорідненість із VW Polo видно у салоні Tera. У хетчбека запозичили кермо, цифровий щиток приладів та низку перемикачів.

Фото: Volkswagen

Топова версія Highline отримала 10,25-дюймовий тачскрін, а також діодне підсвічування салону, 17-дюймові диски, бездротову зарядку смартфона і набір систем безпеки.

Кросовер Volkswagen Tera оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 116 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, проте пізніше може з’явитися і варіант з механікою.

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