У 2025 році Китай збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% — AP — Finance.ua
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У 2025 році Китай збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% — AP

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У 2025 році Китай збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% — AP
У 2025 році Китай збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% — AP
Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2% цього року, продовжуючи свої зусилля зі створення більш потужної та сучасної армії для захисту територіальних претензій і протидії зростаючій військовій присутності США в Азії.
Про це пише Associated Press.
Військові витрати Китаю є найбільшими у світі після США, і країна вже володіє найбільшим військово-морським флотом.
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Бюджет, що становить близько $245 мільярдів, був оголошений на Національному народному конгресі, щорічному засіданні законодавчого органу Китаю. Пентагон і численні експерти вважають, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або навіть більшими через витрати, що включені в інші бюджети.
Це таке ж збільшення у відсотках, як і торік, що набагато нижче двозначних відсоткових збільшень попередніх років і відображає загальне уповільнення економіки. Лідери країни поставили собі за мету досягти цьогорічного зростання на рівні близько 5%.
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Загострення відносин з США, Тайванем, Японією та сусідніми країнами, які мають суперечливі претензії на стратегічно важливе Південно-Китайське море, сприяє зростанню витрат на високотехнологічні військові системи. Серед них — винищувачі-невидимки, три, а незабаром і чотири авіаносці, а також значне розширення ядерного арсеналу країни.
Китай зазвичай пояснює збільшення бюджету необхідністю навчання, утримання та покращення умов життя для 2 мільйонів військовослужбовців.
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