У 2024 році удвічі зріс попит на використання системи BankID — Finance.ua

У 2024 році удвічі зріс попит на використання системи BankID Сьогодні 14:10 — Казна та Політика

У 2024 році удвічі зріс попит на використання системи BankID, Фото: grivna.ks.ua

За 2024 рік попит на використання системи BankID Національного банку збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з її використанням становила 87,7 млн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це перевищує показник 2023 року на 104%, або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

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Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів минулого року зросла на 36% та становила 5,8 млн ідентифікацій.

Серед комерційних найпопулярнішими для користувачів залишилися фінансові послуги — їх кількість становила понад 5,1 млн ідентифікацій за 2024 рік (+24%).

Кількість успішних електронних ідентифікацій некомерційних абонентів за 2024 рік також зросла удвічі та досягла 81,8 млн.

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Як і в 2023 році, найбільша кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ здійснена саме на державних порталах, зокрема:

16,8 млн — для підписання петицій та звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, що на 36% більше, ніж у 2023 році;

14,2 млн — для отримання послуг МВС, що на 73% більше, ніж у 2023 році;

7,8 млн — у застосунку Дія, що на 90% більше, ніж у 2023 році.

Крім того, збільшився перелік дистанційних послуг у державному та фінансовому секторах, що сприяло залученню більшої кількості учасників системи. Так, у 2024 році до Системи BankID НБУ було підключено 22 нових абонентів.

Також важливою стала інтеграція системи із державним застосунком «Резерв+». Адже система BankID НБУ стала єдиним методом автентифікації для дистанційного оновлення даних військовозобов’язаних. Із моменту запуску застосунку через неї було здійснено 16,4 млн успішних ідентифікацій.

Також влітку 2024 року використання Системи BankID НБУ стало доступним ще для одного державного сервісу — освітнього застосунку «Мрія», що надає учням, батькам і вчителям інструменти для навчального процесу.

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