Тим, хто працює на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується – Мінсоцполітики — Finance.ua
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Тим, хто працює на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується – Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Тим, хто працює на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується – Мінсоцполітики
Тим, хто працює на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується – Мінсоцполітики
Людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься.
Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
«Поки вони не сплачують ЄСВ, їхній страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді», — сказала міністр.
Також вона повідомила, що на тимчасово окупованих територіяї лишається близько трьох мільйонів пенсіонерів.
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«З 2014 року на тимчасово окупованих територіях перебувало 1,277 млн пенсіонерів, з них 1,160 млн перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталося, і ми не знаємо що з ними. З урахуванням нових окупованих територій, таких пенсіонерів близько 3 млн», — повідомила Жолнович.
За її словами, всім їм за замовчуванням нараховуються пенсійні виплати.
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«Якщо є інформація про смерть людини, то, очевидно, що пенсійний фонд припиняє виплати. І якщо ми побачимо, що 6 місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею уже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі», — підкреслила міністр.
За її словами, якщо по завершенню шестимісячного терміну, на який було призупинено нарахування пенсійних виплат, людина дасть про себе знати, їй все буде донараховано.
«Подає заяву, дає ознаки життя — і все донараховується. Я дуже сильно сподіваюся, що це не буде роки. Ми бачимо активні бойові дії, активні контрнаступи, ми будемо звільняти село за селом», — зазначила Жолнович.
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За матеріалами:
Укрінформ
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