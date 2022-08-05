Чи зараховується працівнику до стажу період військової служби: юрист відповів на актуальні запитання — Finance.ua

Чи зараховується працівнику до стажу період військової служби: юрист відповів на актуальні запитання Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Чи зараховується працівнику до стажу період військової служби: юрист відповів на актуальні запитання

Зараз багато українців стикнулися з проблемою — їхня трудова книжка обгоріла внаслідок бойових дій, або ж її загубили на підприємстві. Що робити в такому випадку?

Відповідь на це та інші актуальні запитання щодо організації праці дав адвокат Ігор Ясько, передають Факти та коментарі.

За словами адвоката, якщо трудова книжка (вкладка до неї) стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена і та інше), то власник або уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат трудової книжки (вкладка до неї). При цьому на першій сторінці трудової книжки, що стала непридатною, робиться надпис «Замість видано дублікат», а книжка повертається її власнику. При працевлаштуванні на нове місце роботи працівник зобов’язаний пред’явити дублікат трудової книжки.

Читайте також 10 головних змін в організації трудових відносин: що треба знати

Як пояснив Ігор Ясько, право на щорічну відпустку за демобілізованим працівником зберігається.

«Після повернення на роботу демобілізований працівник має право на щорічну відпустку. Оскільки положенням статті 82 КЗпП України встановлено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалося місце роботи (посада). Таким чином, період військової служби зараховується працівнику до стажу, який дає йому право отримати щорічну відпустку за місцем роботи», — пояснює Ясько.

Водночас, якщо до підприємства надійшов е-лікарняний на мобілізованого працівника, то підприємству не потрібно оплачувати цей листок непрацездатності.

«Оскільки мобілізований працівник обліковується у військовій частині, там йому й оплатять е-лікарняний. На підприємстві за працівником, призваним на військову службу, не зберігається середній заробіток на весь період служби (статті 119 Кодексу законів про працю України), тому оплачувати цей лікарняний не потрібно», — додав адвокат.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Факти і коментарії За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.