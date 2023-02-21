Twitter зіткнувся з мільйонними позовами через неоплачені рахунки — WSJ — Finance.ua

Twitter зіткнувся з мільйонними позовами через неоплачені рахунки — WSJ Сьогодні 03:17 — Фондовий ринок

Twitter зіткнувся з мільйонними позовами через неоплачені рахунки — WSJ

Twitter Inc. зіткнулася зі зростаючим списком претензій щодо неоплачених рахунків після того, як Ілон Маск очолив компанію. Орендодавці, консультанти та постачальники подали, щонайменше, дев’ять позовів до судів.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що загальна сума вимог перевищує 14 мільйонів доларів плюс відсотки.

Три позовні скарги стосуються офісних приміщень, у тому числі штаб-квартири компанії у Сан-Франциско. Орендодавець стверджує, що не отримав майже 6,8 мільйона доларів орендної плати за грудень та січень.

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Маркетингова компанія Canary LLC, що спеціалізується на виробництві товарів з логотипами, у позові, поданому в січні, заявила, що Twitter заборгував їй майже 400 000 за різну продукцію, у тому числі «подарункову коробку для Ілона» за 7000 доларів.

Деякі з неоплачених рахунків пов’язані з роботою, виконаною компанією, щоб закрити угоду із самим Маском.

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Так, керівники Twitter організували чартерні рейси з Нью-Джерсі до Сан-Франциско та назад для директора з маркетингу Леслі Берланда. Після того, як угоду було закрито, Марті О’Ніл, голова глобального стратегічного пошуку Twitter, написав Private Jet Services Group LLC, що Twitter не платитиме за польоти.

Позов із цього приводу на суму 197 725 доларів було подано у грудні минулого року до федерального суду Нью-Гемпшира.

Видання нагадало, що Маск, отримавши контроль над Twitter, швидко впровадив суворіший контроль за витратами. У його кар’єрі вже були епізоди, близькі до фінансового краху, зокрема в Tesla, але він справлявся з ними, частково чинячи тиск на постачальників та продавців, роблячи економію коштів пріоритетом.

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