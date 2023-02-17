Маск закриває два офіси Twitter в Індії – Bloomberg — Finance.ua
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Маск закриває два офіси Twitter в Індії – Bloomberg

Фондовий ринок
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Маск закриває два офіси Twitter в Індії – Bloomberg
Маск закриває два офіси Twitter в Індії – Bloomberg
Twitter Inc. закрила два з трьох своїх індійських офісів і наказала співробітникам працювати з дому.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Twitter закрив свої офіси в Нью-Делі та Мумбаї, повідомили джерела, але продовжує керувати офісом у Бангалорі, в якому працюють інженери.
Згідно із матеріалом, наприкінці минулого року Twitter звільнив понад 90% із приблизно 200 співробітників в Індії.
Очільник платформи Ілон Маск звільнив співробітників та закрив офіси по всьому світу в рамках зусиль щодо забезпечення фінансової стабільності Twitter до кінця 2023 року.
Тим не менш, Індія вважається ключовим ринком зростання для американських технологічних гігантів від Meta Platforms Inc. до Alphabet Inc. Google, які роблять довгострокові ставки на зростаючу інтернет-арену. Водночас останні кроки Маска говорять про те, що зараз він надає меншого значення ринку.
За останні роки Twitter перетворився на один із найважливіших громадських форумів Індії, де ведуться гарячі політичні дискусії. Тим не менш, виручка там незначна для компанії Маска, якій також доводиться боротися зі строгими правилами щодо контенту та дедалі більшою конкуренцією.

Ілон Маск та Twitter: непроста історія

За матеріалами:
Forbes.ua
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