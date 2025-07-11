Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України — Finance.ua

Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України Сьогодні 09:29 — Світ

Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України

Загальна сума витрат Польщі у відповідь на повномасштабну агресію рф проти України досягла $25 млрд.

Країна сподівається, що спільними зусиллями вдасться припинити цю війну, і тоді Польща готова відігравати особливу роль у процесі відновлення. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі.

«Зараз не час перераховувати все, що ми зробили. Думаю, достатньо назвати одну цифру — 25 млрд євро. Це те, що Польща вже витратила у відповідь на агресію росії, надаючи гуманітарну допомогу, підтримку біженцям і військову допомогу», — сказав Туск.

За його словами, інвестиції Польщі на підтримку України також були зроблені у власну інфраструктуру: дороги, залізніцю та логістику, які можуть бути використані для допомоги Україні.

Туск зазначив, що через Польщу в Україну надходить 90% військової та гуманітарної допомоги, а також 30% імпорту.

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«Польський та український бізнес уже користується перевагами спеціальних інструментів страхування та фінансування, які викликали величезний інтерес у наших партнерів. Транспорт, торгівля, інвестиції — це трикутник, на якому ми будуємо відновлення. Тому що відновлення України також означає її з’єднання з Європою», — сказав прем’єр Польщі.

«Ось чому я маю наголосити, що ми зараз перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, визначить, де ми будемо через рік», — підсумував Туск і висловив сподівання, що через рік війна вже припиниться.

НВ За матеріалами:

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