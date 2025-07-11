Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України

Світ
31
Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України
Туск розповів, скільки витратила Польща через російську агресію проти України
Загальна сума витрат Польщі у відповідь на повномасштабну агресію рф проти України досягла $25 млрд.
Країна сподівається, що спільними зусиллями вдасться припинити цю війну, і тоді Польща готова відігравати особливу роль у процесі відновлення. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі.
«Зараз не час перераховувати все, що ми зробили. Думаю, достатньо назвати одну цифру — 25 млрд євро. Це те, що Польща вже витратила у відповідь на агресію росії, надаючи гуманітарну допомогу, підтримку біженцям і військову допомогу», — сказав Туск.
Читайте також
За його словами, інвестиції Польщі на підтримку України також були зроблені у власну інфраструктуру: дороги, залізніцю та логістику, які можуть бути використані для допомоги Україні.
Туск зазначив, що через Польщу в Україну надходить 90% військової та гуманітарної допомоги, а також 30% імпорту.
Читайте також
«Польський та український бізнес уже користується перевагами спеціальних інструментів страхування та фінансування, які викликали величезний інтерес у наших партнерів. Транспорт, торгівля, інвестиції — це трикутник, на якому ми будуємо відновлення. Тому що відновлення України також означає її з’єднання з Європою», — сказав прем’єр Польщі.
«Ось чому я маю наголосити, що ми зараз перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, визначить, де ми будемо через рік», — підсумував Туск і висловив сподівання, що через рік війна вже припиниться.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems