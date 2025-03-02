Трамп збере у Білому домі перший саміт з криптовалют — Finance.ua

Трамп збере у Білому домі перший саміт з криптовалют
Наступної п’ятниці, 7 березня, Дональд Трамп збере у Білому домі провідних криптоінвесторів і підприємців на перший в історії саміт з цифрових активів.
Про це пише Axios.
Трамп називає себе «першим криптопрезидентом» США і хоче зробити країну світовим центром криптовалют. Однак ринок переживає кризу, і не всі впевнені, що його план спрацює.
Курс криптовалют до долара
«Родина Трампів запустила офіційний токен TRUMP і мем-коїн MELANIA 17 і 18 січня відповідно, що принесло їм на папері десятки мільярдів доларів у криптовалюті», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про захід
За даними Білого дому, серед учасників саміту будуть відомі засновники криптопроєктів, генеральні директори та інвестори.
Очолить захід Девід Сакс, який відповідальний за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют.
А керуватиме процесом Бо Хайнс, виконавчий директор Робочої групи президента з цифрових активів. Оголошення про саміт прозвучало на тлі глобального падіння крипторинку, що змушує деяких інвесторів побоюватися, що «криптобум Трампа» добігає кінця.
Біткоїн подешевшав на 22% від історичного максимуму, якого він досяг у день інавгурації Трампа.
Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют за останній тиждень скоротилася на 13%, за даними CoinGecko.
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