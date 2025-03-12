Трамп планує побудувати заводи на базах Пентагону для збільшення видобутку корисних копалин — Finance.ua

Трамп планує побудувати заводи на базах Пентагону для збільшення видобутку корисних копалин Сьогодні 03:42 — Світ

Президент США Дональд Трамп хоче розпочати будівництво металургійних заводів на військових базах Пентагону для збільшення внутрішнього видобутку критично важливих мінералів та зменшення залежності від Китаю.

Про це повідомляє Reuters

У рамках наказу Пентагон співпрацюватиме з іншими федеральними відомствами для створення обробних потужностей на своїх базах.

Повідомляється, що використання військових баз для переробки підкреслює важливість, яку Трамп надає мінералам, критично важливим для національної безпеки, оскільки американська зброя, зокрема винищувачі та підводні човни, виготовляється з мінералів, перероблених у Китаї.

За словами одного з джерел Reuters, Трамп також планує призначити куратора з питань критично важливих мінеральних ресурсів, подібно до дій попередніх президентів, щоб зосередити увагу Вашингтона на інших сферах. Ці плани наразі перебувають на стадії обговорення і можуть змінитися до того, як Трамп підпише указ.

Читайте також Скільки коштують українські корисні копалини — відповідь економіста

Оскільки Пентагон контролює близько 30 мільйонів акрів землі, цей план дозволить використовувати вільні ділянки для нафтопереробних заводів, мінімізуючи суперечки, які іноді виникають у місцевих громадах.

Це також дасть змогу уникнути необхідності купувати землю та не використовувати території, які знаходяться під контролем інших федеральних відомств.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.