Трамп планує побудувати заводи на базах Пентагону для збільшення видобутку корисних копалин — Finance.ua
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Трамп планує побудувати заводи на базах Пентагону для збільшення видобутку корисних копалин

Світ
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Президент США Дональд Трамп хоче розпочати будівництво металургійних заводів на військових базах Пентагону для збільшення внутрішнього видобутку критично важливих мінералів та зменшення залежності від Китаю.
Про це повідомляє Reuters.
У рамках наказу Пентагон співпрацюватиме з іншими федеральними відомствами для створення обробних потужностей на своїх базах.
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Повідомляється, що використання військових баз для переробки підкреслює важливість, яку Трамп надає мінералам, критично важливим для національної безпеки, оскільки американська зброя, зокрема винищувачі та підводні човни, виготовляється з мінералів, перероблених у Китаї.
За словами одного з джерел Reuters, Трамп також планує призначити куратора з питань критично важливих мінеральних ресурсів, подібно до дій попередніх президентів, щоб зосередити увагу Вашингтона на інших сферах. Ці плани наразі перебувають на стадії обговорення і можуть змінитися до того, як Трамп підпише указ.
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Оскільки Пентагон контролює близько 30 мільйонів акрів землі, цей план дозволить використовувати вільні ділянки для нафтопереробних заводів, мінімізуючи суперечки, які іноді виникають у місцевих громадах.
Це також дасть змогу уникнути необхідності купувати землю та не використовувати території, які знаходяться під контролем інших федеральних відомств.
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