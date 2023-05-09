Торік Японія імпортувала рекордний обсяг морепродуктів із росії — Finance.ua

Торік Японія імпортувала рекордний обсяг морепродуктів із росії Сьогодні 06:35 — Світ

Торік Японія імпортувала рекордний обсяг морепродуктів із росії

У 2022 році Японія імпортувала з рф морепродуктів на рекордну суму у 155,2 млрд єн (1,2 млрд дол. США).

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на дані Міністерства фінансів Японії.

«російський уряд зосереджується на відродженні рибної промисловості для розвитку свого Далекого Сходу. Очікується, що присутність російської продукції в Японії зросте у майбутньому, оскільки виробництво продовжує скорочуватися у Сполучених Штатах», — сказав Сейдзі Харагучі, директор кооперативної федерації тралового рибальства острова Хоккайдо.

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Низький улов Японії та більший обсяг улову в росії, у водах Північної території, стали причиною того, що минулого року імпорт досяг найвищого з 1992 року рівня.

Найбільший обсяг імпорту з рф у 2022 році припав на сніжного краба (32,6 млрд єн). Імпорт пасти з минтая торік зріс приблизно у 7 разів порівняно із 2021 роком.

«Збільшення (імпорту. — Ред.), ймовірно, пов’язане з переміщенням російських експортерів до Японії після того, як їм заборонили доступ до США та інших західних ринків», — вважають джерела у рибній промисловості Японії.

Збільшення обсягу імпорту також було викликане потребою Японії у нових джерелах імпорту, оскільки США припинили вилов краба у Беринговому морі через зменшення його кількості. А погані умови рибальства в Японії призвели до збільшення закупівель морських їжаків, лосося та форелі з росії.

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За оцінками, Японія імпортує близько 40% морепродуктів, які споживаються у країні.

Хоча Токіо запровадив економічні санкції проти росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, морська продукція була звільнена від обмежень: японці вважали, що негативний вплив на вітчизняний бізнес буде занадто великим.

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Укрінформ За матеріалами:

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