Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів — Finance.ua

Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів
За чотири місяці 2024 року в нашу країну імпортували 118,1 тисячі легкових авто, включаючи нові та вживані.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
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Загальну митну вартість цих автомобілів оцінили у понад 1 млрд 544 млн доларів.
Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина — 23 608 одиниць;
- США — 19 289;
- Китай — 12 044;
- Японія — 12 009;
- Корея — 6 170;
- Франція — 5 900;
- Словаччина — 5 878;
- Мексика — 5 240;
- Велика Британія — 5 149;
- Чехія — 5 071.
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