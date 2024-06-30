Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів — Finance.ua

Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів

За чотири місяці 2024 року в нашу країну імпортували 118,1 тисячі легкових авто, включаючи нові та вживані.

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Загальну митну вартість цих автомобілів оцінили у понад 1 млрд 544 млн доларів.

Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

Німеччина — 23 608 одиниць;

США — 19 289;

Китай — 12 044;

Японія — 12 009;

Корея — 6 170;

Франція — 5 900;

Словаччина — 5 878;

Мексика — 5 240;

Велика Британія — 5 149;

Чехія — 5 071.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.