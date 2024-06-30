Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів — Finance.ua
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Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів

Технології&Авто
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Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів
Топ-10 країн, з яких найбільше імпортували в Україну легкових автомобілів
За чотири місяці 2024 року в нашу країну імпортували 118,1 тисячі легкових авто, включаючи нові та вживані.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

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Загальну митну вартість цих автомобілів оцінили у понад 1 млрд 544 млн доларів.
Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  • Німеччина — 23 608 одиниць;
  • США — 19 289;
  • Китай — 12 044;
  • Японія — 12 009;
  • Корея — 6 170;
  • Франція — 5 900;
  • Словаччина — 5 878;
  • Мексика — 5 240;
  • Велика Британія — 5 149;
  • Чехія — 5 071.
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За матеріалами:
Finance.ua
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