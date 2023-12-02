Tesla представила оновлену Model 3 для Європи — Finance.ua
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Tesla представила оновлену Model 3 для Європи

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Tesla представила оновлену Model 3 для Європи
Tesla представила оновлену Model 3 для Європи
Оновлена Tesla Model 3 була представлена кілька місяців тому з рядом покращень, включаючи більш витончений дизайн та новий інтер'єр, але вона також отримала покращення в галузі безпеки, такі як активний капот. Згідно з посібником користувача європейської версії електричного седана, активний капот розроблений спеціально для зменшення наслідків аварій за участю пішоходів.
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Ось як це працює: передній бампер оснащений кількома датчиками, які можуть виявляти пішоходів на швидкості від 17 до 52 км/год. У разі аварії задня частина капота автоматично підіймається на 8 см. Збільшення висоти капота зменшує відстань, яку подолає пішохід, перш ніж приземлитися на автомобіль.
Оскільки система використовує алгоритми та датчики, що визначають, коли слід підняти капот, Tesla зазначає, що не всі зіткнення з пішоходами призводять до спрацьовування капота. Раніше система була доступна на Model S та Model X у деяких регіонах, але це вперше вона пропонується на молодшій моделі лінійки.
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Активний капот — це не єдина нова функція, яку Model 3 отримала під час цього великого оновлення. Електромобіль також доповнений металевими петлями дверей, амортизаторами для багажника з подвійним підсилювачем і центральною подушкою безпеки між водієм і переднім пасажиром.
Tesla також заявила про збільшення запасу ходу та зменшення ваги. На основі циклу WLTP, виробник стверджує, що Model 3 Long Range AWD проїде 630 км на одній зарядці. Колишній показник становив 602 км, тож це дуже пристойне збільшення запасу ходу.
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Надалі шанувальники можуть розраховувати на появу нового варіанта Performance. Очікується, що він надійде з новим електродвигуном, значком Ludicrous та спортивними передніми сидіннями, що відповідають автомобілю такого статусу.
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За матеріалами:
Ampercar
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