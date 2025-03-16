Tesla посилює заходи безпеки для дітей в автомобілях — Finance.ua

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Tesla посилює заходи безпеки для дітей в автомобілях

Технології&Авто
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Tesla посилює заходи безпеки для дітей в автомобілях
Tesla посилює заходи безпеки для дітей в автомобілях
Компанія Tesla впроваджує важливу функцію безпеки для дітей у своїх автомобілях.
Про це повідомляє not a tesla app.

Які оновлення зʼявляться

Оновлена модель Tesla Model Y вже отримала функцію виявлення присутності дитини, яка базується на використанні бортового радара.
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Ця технологія дозволяє автомобілю визначати, чи є дитина в салоні, навіть якщо транспортний засіб зачинений.
У разі виявлення дитини система може надіслати сповіщення власнику через мобільний додаток, увімкнути систему кондиціонування повітря або навіть зв’язатися зі службами екстреної допомоги, вказавши місцезнаходження автомобіля.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, щороку в країні від теплового удару гинуть щонайменше 37 дітей, залишених у транспортних засобах.
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Tesla планує впровадити цю функцію також у моделі Model 3, Cybertruck та інші.
Крім того, бортовий радар допоможе класифікувати пасажирів за розміром, що дозволить оптимізувати роботу подушок безпеки під час аварій. Це нововведення спрямоване на підвищення рівня безпеки та запобігання трагедіям.
За матеріалами:
mezha.media
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