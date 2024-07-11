Tesla підвищує ціни на свої авто в Європі через мита на електромобілі, вироблені в Китаї — Finance.ua

Tesla підвищує ціни на свої авто в Європі через мита на електромобілі, вироблені в Китаї Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Tesla підвищує ціни на свої авто в Європі через мита на електромобілі, вироблені в Китаї

Компанія Tesla підняла ціни на свої автомобілі Model 3 в європейських країнах, включаючи Німеччину, Нідерланди та Іспанію, приблизно на 1500 євро (1622 долари) після того, як ЄС ввів мита на електромобілі, виготовлені в Китаї.

Про це пише Reuters

Tesla, яка виробляє Model 3 у Шанхаї та є найбільшим експортером електромобілів з Китаю, попередила в червні, що може підняти ціни через тарифи, запроваджені 4 липня Європейською комісією, щоб протистояти тому, що вона назвала потенційним потоком несправедливих товарів.

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Наразі, комісія ввела до листопада тимчасові мита, які становлять до 37,6% залежно від автовиробника.

Згідно з даними комісії, Tesla була класифікована як така, що співпрацює з розслідуванням Європейського Союзу у цій справі і тому отримала тариф у 20,8%, але попросила перерахувати його ставку.

Видання пише, що BMW також попросив Брюссель знизити тариф на китайський електричний Mini, який наразі обкладається найвищим митом, до 20,8%.

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Нагадаємо, 4 липня Європейська комісія запровадила тимчасове мито на імпорт акумуляторних електромобілів із Китаю.

Індивідуальні обов’язки, які застосовуються до трьох китайських виробників, які були включені у вибірку, такі: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6

Інші виробники BEV у Китаї, які пройшли перевірку, але не були відібрані, підлягають середньозваженому миту 20,8%. Для інших компаній, які не співпрацювали з комісією, мито становить 37,6%.

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