Tesla додасть низку нових корисних функцій у свої електромобілі — Finance.ua

Tesla додасть низку нових корисних функцій у свої електромобілі Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Tesla додасть низку нових корисних функцій у свої електромобілі

Tesla постійно вдосконалює свої автомобілі за допомогою оновлень програмного забезпечення, додаючи нові функції зручності та безпеки як для нових, так і для існуючих машин. Згідно з Not A Tesla App, останнє оновлення 2024.26, яке вже було випущено для співробітників Tesla, включає технології, які сподобаються батькам молодих водіїв.

Новий батьківський контроль дозволить батькам обмежувати прискорення та встановлювати максимальну швидкість в електромобілях. Новий режим Chill дасть власникам впевненість у безпеці, дозволяючи підліткам використовувати автомобіль з обмеженнями. Це корисна функція, враховуючи, що навіть базова модель Tesla Model 3 розганяється до 97 км/год за 5,8 секунд і досягає максимальної швидкості 200 км/год, що може бути небезпечним для недосвідченого 16-річного водія.

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Крім того, батьківський контроль дозволяє батькам включати важливі функції безпеки, такі як попередження про зіткнення, автоматичне екстрене гальмування та попередження про перевищення швидкості. Без PIN-коду батьківського контролю водій не зможе змінити налаштування. Також, якщо підліток вирішить залишатися поза домом до пізнього часу, Tesla може повідомити вас, якщо автомобіль використовується занадто пізно, за допомогою функції Нічної Комендантської години на мобільному додатку Tesla.

Також із цим оновленням буде додано прогноз погоди, що відображатиме місцеві погодні умови та температуру на панелі автомобіля. Електромобіль Tesla покаже значення індексу та символ AQI за поганої якості повітря. Виробник автомобілів також переробив меню в автомобілі, яке тепер включає можливість планування заряджання та попереднього охолодження або підігріву батареї. З новим оновленням будуть додані YouTube Music та Amazon Music.

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Система навігації тепер може спрямовувати водія до більш конкретних місць, таких як певний термінал в аеропорту. Крім того, панель управління кліматом була перероблена для зручності використання, а швидкість вентилятора автоматично знижується, коли водій розмовляє телефоном (управління кліматом має бути в автоматичному режимі).

Поки що не відомо, коли це оновлення буде випущено, але очікується, що це відбудеться найближчими тижнями.

Ampercar За матеріалами:

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