Tesla продовжує втрачати покупців: як змінюється ринок електрокарів у 2024 році — Finance.ua

Tesla продовжує втрачати покупців: як змінюється ринок електрокарів у 2024 році Сьогодні 22:30 — Технології&Авто

Tesla продовжує втрачати покупців: як змінюється ринок електрокарів у 2024 році

Продаж електромобілів у другому кварталі 2024 року показав неоднозначні результати, що відображає ширші галузеві тенденції. Відомі протягом багатьох років автовиробники, такі як General Motors, Ford і Hyundai, зазнали значного зростання порівняно з попереднім роком.

При цьому частка ринку Tesla продовжувала знижуватися. Про це пише Іnsideevs

Що змінилось на ринку електрокарів у 2024 році

Компанія General Motors повідомила про збільшення продажу електромобілів на 40% порівняно з другим кварталом 2023 року: було поставлено 21 930 електромобілів.

Продаж електромобілів Ford зріс на 61% порівняно з минулим роком і досяг 23 957 одиниць. Такі моделі як F-150 Lightning, Mustang Mach-E та E-Transit продемонстрували найбільше зростання.

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Hyundai і Kia досягли рекордних продажів електромобілів, а Kia America повідомила про найвищий продаж електромобілів у першому півріччі за всю історію компанії. Продаж Tesla в США впав, хоча компанія все ще лідирує на ринку в цілому.

BMW повідомила про збільшення продажу електромобілів на 23,8% порівняно з другим кварталом 2023 року. Та, попри зростання продажів електромобілів, залишається кілька проблем. Зокрема, багато власників електрокарів, продаючи свій перший автомобіль з електроустановкою, більше не наважуються такі купувати.

50% власників електрокарів більше не куплять авто з електроустановкою.

На це є кілька причин:

Високі процентні ставки (у США, а в Китаї та ЄС вводять нові мита для «чужих» електромобілів). Постійне хвилювання щодо запасу ходу та проблем з інфраструктурою зарядних станцій; Потреба в доступніших машинах.

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Аналітики прогнозують, що Tesla може продовжувати втрачати частку ринку протягом наступних років. Це відкриває можливості для інших автовиробників збільшити свою присутність на ринку електромобілів. Однак успіх цих компаній залежатиме від їхньої здатності розв’язувати проблеми споживачів, пропонувати конкурентоспроможні ціни та розробляти привабливі доступні моделі.

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