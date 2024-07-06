З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів — Finance.ua

З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів Сьогодні 21:19 — Технології&Авто

З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів

За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних).

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість цього імпорту ствновить $476,3 млн.

Найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю — понад 4,7 тис. одиниць на суму $111,2 млн.

П’ятірка країн — постачальників нових електромобілів:

Китай — 4767 од.

Японія — 242 од.

Бельгія -151 од.

Німеччина — 139 од.

Велика Британія — 78 од.

Більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано зі США — майже 6 тис. одиниць на суму $102,2 млн.

Топ-5 країн — постачальників вживаних електромобілів:

США — 5967 од.

Німеччина — 2614 од.

Корея — 1775 од.

Велика Британія — 1739 од.

Китай — 1251 од.

Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.