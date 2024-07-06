З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів — Finance.ua

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З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів

Технології&Авто
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З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів
З яких країн ввезли в Україну найбільше нових електромобілів
За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних).
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
Загальна митна вартість цього імпорту ствновить $476,3 млн.
Найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю — понад 4,7 тис. одиниць на суму $111,2 млн.
П’ятірка країн — постачальників нових електромобілів:
  • Китай — 4767 од.
  • Японія — 242 од.
  • Бельгія -151 од.
  • Німеччина — 139 од.
  • Велика Британія — 78 од.
Більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано зі США — майже 6 тис. одиниць на суму $102,2 млн.
Топ-5 країн — постачальників вживаних електромобілів:
  • США — 5967 од.
  • Німеччина — 2614 од.
  • Корея — 1775 од.
  • Велика Британія — 1739 од.
  • Китай — 1251 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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