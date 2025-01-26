«Таксі майбутнього»: Гамбург вводить нові вимоги на транспорт — Finance.ua

«Таксі майбутнього»: Гамбург вводить нові вимоги на транспорт
Із січня 2025 року в Гамбурзі можна реєструвати тільки таксі з нульовим рівнем викидів.
Щоб допомогти таксопаркам перейти на «зелені» авто, місто надасть фінансову підтримку — до 5000 євро на кожну машину.
Розширення вимог у 2027 році
Також з січня 2027 року вимога пошириться на мікроавтобуси та транспорт, обладнаний для перевезення людей на інвалідних візках.
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Загалом, станом на 2025 рік у Гамбурзі працює майже 700 таксі з електродвигуном, які вже заощадили понад 11 000 тонн CO₂ з 2021 року.
Якщо весь таксопарк перевести на електромобілі, щорічна економія може сягнути 25 000 тонн CO₂.
Електротаксі в Гамбурзі впроваджують у межах проєкту «Таксі майбутнього». У 2023 році місто виділило на нього мільйон євро.
Також Гамбург інвестує у встановлення зарядних станцій на стоянках для таксі: профінансують встановлення ще 12 штук, збільшивши загальну кількість до 40.
Власники зарядних точок можуть отримати компенсацію до 10 000 євро за кожну станцію.
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