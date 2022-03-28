Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення — Finance.ua

Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення

Вчора 21:05 — Казна та Політика

Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення

Сума одноразових втрат, які зазнала Україна внаслідок російського вторгнення, становить 564,9 млрд доларів.

Про це перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко написала у своєму Facebook

«Є щонайменше два способи їхнього підрахунку. Перший — це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий — розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто всіх наслідків, включаючи погіршення економічної ситуації в державі, зростання безробіття, блокування торгівлі, зниження споживчого попиту тощо», — пояснила Свириденко.

На сьогоднішній день структура руйнувань наступна:

119 млрд доларів — втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

112 млрд доларів — втрати ВВП у 2022 році;

90,5 млрд доларів — втрати цивільного населення (10 млн. кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

80 млрд доларів — втрати підприємств та організацій;

54 млрд доларів — втрати прямих інвестицій в українську економіку;

48 млрд доларів — втрати державного бюджету.

Міністр зазначила, що цифри щодня змінюються та зростають. Тому Україна вимагатиме стягнення з агресора компенсаційних виплат — як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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