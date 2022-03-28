Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення — Finance.ua
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Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення

Вчора 21:05Казна та Політика
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Свириденко назвала суму втрат України від російського вторгненняСвириденко назвала суму втрат України від російського вторгнення
Сума одноразових втрат, які зазнала Україна внаслідок російського вторгнення, становить 564,9 млрд доларів.
Про це перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко написала у своєму Facebook.
«Є щонайменше два способи їхнього підрахунку. Перший — це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий — розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто всіх наслідків, включаючи погіршення економічної ситуації в державі, зростання безробіття, блокування торгівлі, зниження споживчого попиту тощо», — пояснила Свириденко.
На сьогоднішній день структура руйнувань наступна:
  • 119 млрд доларів — втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
  • 112 млрд доларів — втрати ВВП у 2022 році;
  • 90,5 млрд доларів — втрати цивільного населення (10 млн. кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
  • 80 млрд доларів — втрати підприємств та організацій;
  • 54 млрд доларів — втрати прямих інвестицій в українську економіку;
  • 48 млрд доларів — втрати державного бюджету.
Міністр зазначила, що цифри щодня змінюються та зростають. Тому Україна вимагатиме стягнення з агресора компенсаційних виплат — як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Слово і Діло
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