Світові ціни на продовольство у листопаді продовжили знижуватись завдяки «зерновій угоді» — Finance.ua
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Світові ціни на продовольство у листопаді продовжили знижуватись завдяки «зерновій угоді»

Світ
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Світові ціни на продовольство у листопаді продовжили знижуватись завдяки «зерновій угоді»
Світові ціни на продовольство у листопаді продовжили знижуватись завдяки «зерновій угоді»
Індекс світових цін продовольчої агенції ООН трохи знизився в листопаді, що свідчить про падіння вже восьмий місяць поспіль з рекордно високого рівня в березні після вторгнення росії в Україну.
Про це пише Reuters.
Індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), який відстежує продовольчі товари, що найбільше продаються у світі, минулого місяця склав у середньому 135,7 пункту порівняно зі 135,9 у жовтні. Зниження цін на крупи, мʼясо та молочні продукти у листопаді компенсувало зростання цін на рослинні олії та цукор.
Укладена минулого місяця угода про продовження експорту зерна з України ще на 120 днів, що підтримується ООН, зменшила побоювання з приводу того, що війна може перешкодити масштабній торгівлі в Чорному морі.
Невелике зниження в листопаді означає, що продовольчий індекс ФАО зараз лише на 0,3% вище за свій рівень роком раніше. Однак цей показник залишається на історично високому рівні після досягнення 10-річного піку у 2021 році через зниження врожаю та високий попит.
В окремих оцінках попиту та пропозиції зернових ФАО знизила свій прогноз світового виробництва зернових у 2022 році до 2,756 млрд т із 2,764 млрд т, оцінених минулого місяця. Перегляд у бік зниження глобального прогнозу врожаю зернових здебільшого відбиває слабкі перспективи врожаю кукурудзи в Україні, оскільки війна робить післязбиральні операції непомірно дорогими.
Прогнозовані світові запаси зернових до кінця сезону 2022/23 р. були переглянуті у бік зниження на 1,1 млн тонн до 839 млн тонн, що на 2,2% нижче за рівень попереднього сезону і є найнижчим рівнем за три роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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