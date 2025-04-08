Суд стягнув з компанії, яка мала будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат — Finance.ua

Суд стягнув з компанії, яка мала будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат Сьогодні 17:20 — Кримінал

Суд стягнув з компанії, яка мала будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат

Суд ухвалив рішення стягнути з підприємства, яке повинно було будувати метро на Виноградар, 78 мільйонів гривень інфляційних втрат.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з законодавством, у разі безпідставного отримання коштів нараховуються проценти за їх використання.

За позовом Київської міської прокуратури Господарський суд ухвалив рішення стягнути з недобросовісного підрядника 3% річних та інфляційні втрати на суму 78 млн грн за весь період користування бюджетними коштами.

Нагадаємо, Верховний Суд завершив справу за позовом Київської міської прокуратури, стягнувши понад 139 млн грн з компанії, яка мала будувати метро від Сирця до Виноградаря, але замість виконання робіт поклала виділені бюджетні кошти на депозит.

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Столична прокуратура звернулася до суду ще у 2021 році з вимогою стягнути отримані відсотки на користь міської громади.

У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Підрядник не погодився із вказаними рішеннями судів та оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Як відомо, попереднім підрядником будівництва метро на Виноградар є АТ «Київметробуд». У листопаді 2018 року Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір. Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

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В кінці 2019 року, акціонери «Київметробуду» вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки «Київметробуду» та його підрозділів:.

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з цією компанією. Причина — незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

13 червня 2024 року столичний метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в напрямку житлового масиву Виноградар, вартість якого складає 13,96 мільярдів гривень. Перемогу в конкурсі здобула компанія «Автострада», яка раніше здійснювала відновлення аварійного тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська».

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