Суд частково зняв арешт із корпоративних прав «Київстару» та lifecell — Finance.ua

Суд частково зняв арешт із корпоративних прав «Київстару» та lifecell Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Суд частково зняв арешт із корпоративних прав «Київстару» та lifecell

Шевченківський районний суд міста Києва виправив свою ухвалу від 4 жовтня про арешт усіх акції мобільних операторів «Київстар» та lifecell.

Про це йдеться у рішенні від 13 жовтня, пише Forbes.

Зокрема, суддя виправив описку і наклав арешт на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% «Київстару». Відповідне клопотання надійшло від Офісу Генерального прокурора.

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У ньому сказано, що прокурором у клопотанні про накладення арешту на майно було допущено описку, яка в подальшому також відображена в ухвалі слідчого судді, а саме, зазначено помилково про накладення арешту на:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл», які належать іноземній Lifecell Ventures Cooperatief U.A.

на 99,9% статутного капіталу ПрАТ «Київстар», які належать іноземній юридичній особі Veon Holdings B.V.

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«Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву про виправлення описки, дійшов висновку про необхідність усунення вказаного недоліку в ухвалі суду, шляхом виправлення описки…» — сказано в ухвалі, яка була оприлюднена 17 жовтня.

Тож, суд постановив, що слід вважати вірним накладення арешту на корпоративні права у вигляді 19,8% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» та на 47,85% статутного капіталу ПрАТ «Київстар».

В іншій частині судове рішення залишилося без змін.

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