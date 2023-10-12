Суд арештував активи lifecell. Оператор відреагував — Finance.ua
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Суд арештував активи lifecell. Оператор відреагував

Фондовий ринок
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Суд арештував активи lifecell. Оператор відреагував
Суд арештував активи lifecell. Оператор відреагував
Шевченківський районний суд заарештував активи, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Найбільшим арештованим активом виявились 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл».

Реакція компанії

У компанії повідомили, що lifecell продовжує надавати послуги українцям у звичайному режимі.
«Накладення арешту на корпоративні права підсанкційних осіб не впливають на операційну діяльність компанії lifecell, оператор продовжує працювати в звичайному режимі», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що компанія lifecell повністю належить одній з найбільших компаній Туреччини в галузі телекомунікаційних та технологічних послуг — Turkcell. 54% акцій Turkcell перебувають у вільному обігу на Стамбульській та Нью-Йоркській фондовій біржах. Фонд добробуту Турецької Республіки (TWF) володіє 26,2% акцій Turkcell, що дає йому право призначати більшість членів ради директорів і номінувати голову правління.
Решта 19,8% акцій Turkcell належать IMTIS Holdings S.à.r.l., компанії, яка в свою чергу повністю належить International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нідерландський фонд), не маючи у ньому місць у раді директорів і жодних привілеїв, контролю або впливу на Turkcell або lifecell.
«Таким чином Михайло Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та lifecell. Крім того, обидві компанії суворо дотримуються встановлених механізмів комплаєнсу та внутрішнього контролю, запроваджених органами влади США, Великобританії, ЄС та України», — наголошують в компанії.
Нагадаємо, раніше суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар», яке контролюється російськими олігархами через нідерландську компанію Veon Ltd.
За матеріалами:
Finance.ua
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