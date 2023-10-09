Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар» — Finance.ua
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Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар»

Фондовий ринок
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Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар», яке контролюється російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.
Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.
«Серед арештованих активів — 100% ПрАТ „Київстар“, які контролюються (Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Андрієм Косоговим) олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також належні вже самому „Київстару“ частки в інших компаніях, зокрема ТОВ „Хелсі Україна“, у розпорядженні якої медичні данні на більшість українців, які заключили декларацію з сімейним лікарем», — повідомив співрозмовник.
За даними джерел, саме ці олігархи контролюють, а не володіють 100%.
Як повідомляли Українськi Новини, суд арештував всі українські активи підсанкційних російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова.
Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни країни-агресорки РФ проти України.
За матеріалами:
Українські Новини
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