Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар» — Finance.ua

Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар» Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Суд заарештував 100% ПрАТ «Київстар», яке контролюється російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

«Серед арештованих активів — 100% ПрАТ „Київстар“, які контролюються (Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Андрієм Косоговим) олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd., а також належні вже самому „Київстару“ частки в інших компаніях, зокрема ТОВ „Хелсі Україна“, у розпорядженні якої медичні данні на більшість українців, які заключили декларацію з сімейним лікарем», — повідомив співрозмовник.

За даними джерел, саме ці олігархи контролюють, а не володіють 100%.

Як повідомляли Українськi Новини, суд арештував всі українські активи підсанкційних російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни країни-агресорки РФ проти України.

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