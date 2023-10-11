Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок — Finance.ua
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Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок

Фондовий ринок
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Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок
Материнська компанія «Київстару» назавжди залишила російський ринок.
Про це сказано в офіційній заяві «Київстару» про закриття угоди з продажу міжнародним холдингом VEON російського бізнесу.
«Після виконання довгої низки юридичних процедур, наш 100% акціонер VEON ставить крапку в відносинах з російським телеком-ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, у тому числі в Україні», — прокоментував президент «Київстару» Олександр Комаров.
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За його словами, оператор зв’язку Київстар працює у штатному режимі та планує у найближчі три роки інвестувати $600 млн у відбудову телеком-мережі, розвиток цифрових послуг і нових мобільних технологій.
Комаров повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення «Київстар» уже інвестував у розвиток телеком-ринку країни 8,2 млрд грн і сплатив державі 15,2 млрд грн податків.
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Зараз «Київстар» активно готує мережу до роботи в умовах можливих відключень електроенергії. Оператор інвестував 988 млн грн, аби до кінця 2023 року на базових станціях «Київстару» були встановлені 110 тисяч нових акумуляторів і забезпечене безперервне енергоживлення швидкісного фіксованого доступу до послуги «Домашній інтернет».
Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON із головним офісом у Нідерландах повідомив, що закриття угоди про продажу «Вимпелкома» не передбачає можливості повторного викупу — це означає, що завершення операцій на російському ринку для материнської компанії «Київстару» є повним і остаточним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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