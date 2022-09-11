Страховий стаж для ФОПів: як його підтвердити, що таке умовний стаж і як збільшити майбутню пенсію — Finance.ua

Страховий стаж для ФОПів: як його підтвердити, що таке умовний стаж і як збільшити майбутню пенсію Вчора 07:48 — Особисті фінанси

Страховий стаж для ФОПів: як його підтвердити, що таке умовний стаж і як збільшити майбутню пенсію

На час дії воєнного стану та ще на рік після його скасування держава дозволила фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, від сплати якого залежить нарахування страхового стажу та право на призначення пенсії.

Зокрема, для виходу на пенсію за віком громадянин має набути певний страховий стаж — час роботи, коли сплачувався ЄСВ. Наприклад, у 2022 році вийти на пенсію за віком в 60 років має право людина, чий страховий стаж налічує не менше 29 років, а наступного року — не менше 30 років стажу. Найближчими роками вимоги збільшуватимуться щорічно.

Як пише портал «Факти і коментарі» із посиланням на social.com.ua, коли людина займалась підприємницькою діяльністю, крім тих, хто здійснює підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 1 липня 2000 року стаж підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

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Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 року підтверджується:

спеціальним торговельним патентом;

або свідоцтвом про сплату єдиного податку;

або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;

або довідкою про сплату страхових внесків.

З 1 січня 2004 року для цього достатньо довідки з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку (форма ОК-5).

«Тобто до 2004 року стаж підприємця, як і звичайний стаж, підтверджується здебільшого паперовими документами, а починаючи з 2004 року — виключно на підставі даних про сплату внесків. Якщо внески сплачувалися в повному обсязі (не менше мінімальної суми) і про це подавалися звіти, то проблем зі стажем не буде», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що мінімальна сума ЄСВ «прив’язана» до мінімальної зарплати. Наразі вона становить становить 22% від мінімальної заробітної плати (наразі це 6 500 гривень) — 1430 гривень. Якщо внески були меншими, підприємець має право зробити доплату до мінімального страхового внеску за попередні періоди. Інакше стаж зараховується пропорційно сплаченим внескам. Приміром, не повний місяць, а лише кілька днів з нього. Таким чином, сплачуючи свого часу фіксований податок, люди втрачали стаж роками, адже з цього податку до Пенсійного фонду надходили копійки.

Аби право на призначення пенсії отримали підприємці, які працювали за спрощеною системою оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку, до стажу зараховуються періоди:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, на підставі довідки про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності (без підтвердження сплати внесків);

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.

Стаж, підтверджений таким чином, враховується лише для визначення права на пенсію, проте не враховується безпосередньо при її обчисленні. Тобто, його зараховують умовно.

Наприклад, людина має 30 років загального стажу, з яких 10 років — стажу підприємця. Внески сплачувалися не в повному обсязі, через що кілька років стажу не вистачає і є реальна загроза втратити право на пенсію. Наприклад, особа фактично відпрацювала 30 років, а до стажу пропорційно страховим внескам зараховують лише 25 років. Право на пенсію відсутнє. Однак, завдяки нововведенням людині зараховується до стажу повністю 30 років, для того, щоб призначити пенсію своєчасно. Втім, сама пенсія при цьому обчислюється ніби у людини 25 а не 30 років стажу. Тобто розмір пенсії складатиме в такому разі лише 25% від зарплати, а не 30% (за кожний рік роботи).

Якщо підприємець заробляє небагато грошей і платить мінімальний ЄСВ, то формально виходить так, ніби він отримує багато років мінімальну зарплату. В такому випадку при обчисленні пенсії застосовуватиметься низький індивідуальний коефіцієнт зарплати і пенсійни виплати будуть невеликими.

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