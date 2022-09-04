Замовити довідку про зарплату та страховий стаж можна з дому — Finance.ua
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Замовити довідку про зарплату та страховий стаж можна з дому

Особисті фінанси
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Довідки про страховий стаж, заробітну плату за формами ОК-5 та ОК-7, а також про доходи пенсіонера можна замовити онлайн. Для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє social.com.ua.
Для замовлення довідки потрібно:
  • Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.
  • У лівому боковому меню перейти у розділ «Усі послуги» — «Запит на отримання електронних документів».
  • Заповнити всі поля запиту та відправити його до Пенсійного фонду України.
  • У розділі «Мої звернення» натиснути на свій запит зі статусом «виконано», завантажити файл у форматі pdf та роздрукувати.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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