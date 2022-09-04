Замовити довідку про зарплату та страховий стаж можна з дому — Finance.ua

Замовити довідку про зарплату та страховий стаж можна з дому Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Довідки про страховий стаж, заробітну плату за формами ОК-5 та ОК-7, а також про доходи пенсіонера можна замовити онлайн. Для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє social.com.ua.

Для замовлення довідки потрібно:

Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.

У лівому боковому меню перейти у розділ «Усі послуги» — «Запит на отримання електронних документів».

Заповнити всі поля запиту та відправити його до Пенсійного фонду України.

У розділі «Мої звернення» натиснути на свій запит зі статусом «виконано», завантажити файл у форматі pdf та роздрукувати.

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