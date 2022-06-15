Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни — Finance.ua

Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни

Статистика новобудов: як змінилися ціни за понад 100 днів війни, pixabay.com

Ціни в доларах на новобудови Одеси та Києва — повернулись до довоєнного рівня, а у Львові — зросли в усіх класах будівництв.

Про це свідчать дані аналітики ЛУН

Все більше забудовників сповіщають про відкриття відділів продажів та, що важливо — про продовження будівництва.

«Ринок новобудов зараз однозначно на стороні споживача, і подальший пошук балансу між попитом і пропозицією буде тривати ще деякий час. На практиці це означає, що відкрилось вікно можливостей спеціальних умов, акцій чи навіть індивідуальних пропозицій від забудовників для потенційних інвесторів», — прокоментував директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський.

Київський регіон

Сьогодні, на третьому тижні червня, середня ціна повернулась до лютневої. Це пов’язано з двома факторами. По-перше, 83 об’єкти відновили діяльність (на противагу 57 у травні), тому сьогодні середня ціна точніше зображає ситуацію на ринку, котру можна порівнювати з лютим.

А по-друге, спостерігається неоднакова поведінка забудовників щодо власної цінової політики. Так 60% новобудов столиці не змінили ціни у доларах США з лютого, 30% — підвищили, а 10% — відчутно знизили вартість метру у власних будинках, що привело середню ціну до рівня лютневої — 1270 доларів за метр.

Аналіз в розрізі різних класів демонструє, що економ- та комфорт-варіант повернулись до лютневих цін, бізнес-клас трохи впав у ціні. Графік преміуму «стрибає» через те, що в цьому класі робота відділів продажу тільки починає відновлюватись і даних для аналізу цін ще недостатньо.

Оренда в столиці також демонструє відновлення. Так згідно даних проєкту Bird від ЛУН — вже 80% людей від довоєнного рівня зацікавлені квартирами в Києві. Середня ціна на найбільш популярний варіант, — однокімнатну квартиру, залишається без змін і складає 8000 грн на місяць.

Львівський регіон

Віддалена від зон бойових дій західна частина країни демонструє повернення до будівництва на понад 80-90% об’єктів. Так, середня ціна за метр новобудов у Львові на сьогодні зросла на 90$ в порівнянні з лютневою.

І цей ріст спостерігається по всім класам житла.

Одеський регіон

Серед усіх південних областей відновлення будівництва найбільш динамічне саме в Одеському регіоні.

Зміна вартості у кожному з класів також сигналізує, що забудовники намагаються знайти оптимальну ціну за сьогоднішніх умов.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані порталу Address.ua, у порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%;

найбільше покупців нерухомості на Західній Україні. У Харкові ціни на купівлю нерухомості впали на 40-50%;

раніше аналітики порталу ЛУН також повідомляли про те, що цни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.

До речі, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів, де можна порівняти і вибирати найкращі умови для покупки будинку або квартири в кредит.

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