Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН (інфографіка)
Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.
Про це свідчить аналітика від порталу ЛУН.
У Києві відновили роботу на 43 будівельних майданчиках, що становить 23% від довоєнного рівня. В області 45 житлових комплексів продовжують будівництво і це 25% від загальної кількості.
Що відбувається із цінами?
Середня ціна за квадратний метр в столиці збільшилась на 4,4% у доларах до 1410 доларів за кв. м, в області — зросла на 12,2% до 765 доларів за «квадрат».
Ціни у західних регіонах зросли від 6,7% у Чернівецькій області до 15,5% у Хмельницькому регіоні, що є найвищим показником по країні.
Ціни за метр зросли від 4% у Полтавській області до 12,4% у Вінницькій в центральному регіоні.
З регіонів наближених до бойових дій Одеса демонструє найбільшу стійкість і одна з перших у країні продовжила будівництво. Середня ціна метру в Одесі зросла на 2,5% від довоєнного.
За словами CMO ЛУН Дениса Суділковського, ціни на новобудови зростають по всій країні і це пов’язано, зокрема, зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.
Довідка Finance.ua:
на заході України за останні пів року значно зросла вартість оренди квартир. Наприклад, в Ужгороді та області ціни підскочили на 225%, а в Чернівецькій області винаймати квартири стало дорожче на 156%;
до слова, в Україні незабаром може відбутися суттєве падіння цін на нерухомість, проте багато в чому це залежатиме від безпекової ситуації в тій чи іншій області. Зниження цін на нерухомість по Україні точно не буде рівномірним, оскільки попит людей на житло в одній області може бути значно вищим, ніж в іншій.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.