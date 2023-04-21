Статки власників luxury-компаній підскочили на $93 млрд через бум попиту на люксові товари — Finance.ua

Статки власників luxury-компаній підскочили на $93 млрд через бум попиту на люксові товари Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Статки власників luxury-компаній підскочили на $93 млрд через бум попиту на люксові товари

Зростання попиту на предмети розкоші та дорогу косметику зробило деяких із найбагатших людей світу ще заможнішими, пише Bloomberg.

Наразі група французьких компаній домінує на світовому luxury-ринку, збільшивши статки їх власників на $93 млрд з початку року.

Найбагатша людина у світі Бернар Арно. Він перетворив LVMH на гіганта моди з 75 брендів, включаючи модний будинок Christian Dior, ювелірну компанію Tiffany & Co. та шампанське Moet & Chandon.

Статки Арно збільшилися з $48,6 млрд до $210,7 млрд у 2023 році, оскільки його компанія отримала колосальний прибуток, продавши більше дорогих сумок, косметики та вишуканих вин.

Найбагатша жінка на планеті, 69-річна Франсуаза Бетанкур Маєрс, онука засновника LʼOreal, стала ще одним французьким мільярдером, який отримав вигоду від збільшення витрат.

Її статки зросли до $93,3 млрд у четвер, 20 квітня, що на $21,8 млрд більше, ніж на початку року, після того, як LʼOreal повідомила про значне підвищення доходів, яке привело до рекордного зростання акцій.

Не менш значний стрибок в останні місяці стався у французької сімʼї, яка стоїть за Hermes International, що відома своїми шовковими шарфами та шкіряними виробами. Шість поколінь родичів, що стоять за заснованою в 1837 році Тьєррі Ермесом компанією, як і раніше, контролюють близько 67% фірми. Статки клану оцінюються в $157 млрд порівняно з $95 млрд у жовтні.

Агентство зазначає, що накопичення багатства групою засновників і спадкоємців французьких компаній — стрибок на $93 млрд лише цього року — ілюструє зростання глобального домінування країни в індустрії розкоші та краси.

Також зросли статки двох інших сімей: братів Алена и Джерарда Вертхаймерів, які володіють Chanel, і Франсуа Піно, засновника Gucci, власника Kering SA.

Усі пʼять компаній, що належать різним поколінням, було створено у Франції. Вони розвивалися за рахунок експансії на міжнародні ринки, включаючи Китай, який виявився прибутковою територією для дизайнерських лейблів.

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