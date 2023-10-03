Статки російських олігархів зросли на $21 млрд з початку року — Finance.ua

Статки російських олігархів зросли на $21 млрд з початку року Сьогодні 09:27 — Світ

Статки російських олігархів зросли на $21 млрд з початку року

Із початку року загальні статки російських мільярдерів збільшилися на $21,13 млрд.

Про це свідчать дані індексу найбагатших людей планети Bloomberg Billionaires Index, передає «Комерсант».

За даними Bloomberg, найбагатшим серед російських олігархів залишається власник «Норнікелю» Володимир Потанін. Хоча з початку року його статки зменшилися на $210 млн — до $28,4 млрд.

На другій сходинці - співвласник «Новатеку» Леонід Міхельсон. Його статки зросли на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.

Голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін збільшив свої статки на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Засновник «Лукойл» Вагіт Алекперов заробив $6,4 млрд з початку року, збільшивши статки до $21,8 млрд.

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На п’ятому місці розмістився Алішер Усманов, який втратив із початку року $233 млн. Водночас його статки зараз оцінюються в $18,2 млрд.

Зазначається, що найбільших збитків цього року зазнав бізнесмен Сулейман Керімов. Його статки зменшилися на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.

Нагадаємо, Фонд державного майна запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління Фонду.

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