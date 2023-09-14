російські олігархи вивели з Європи щонайменше 50 млрд доларів, — Bloomberg Сьогодні 12:20 — Світ

російські олігархи вивели з Європи щонайменше 50 млрд доларів, — Bloomberg

російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і стикаються з тиском з боку президента рф володимира путіна, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc та MD Medical Group Investments Plc, контрольованих магнатами Ігорем Шиловим та Марком Курцером, схвалили переїзд компаній із Кіпру до росії. За даними Bloomberg, це збільшить загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року як мінімум до 50 млрд доларів.

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Цей зсув руйнує багаторічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи сприятливі для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки. Тепер у найбагатших росіян залишається дедалі менше місць, де можна розмістити своє багатство, оскільки багато хто перебуває під санкціями США, Великобританії чи Європи.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до росії та країн, які кремль вважає дружніми, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення.

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Кремль тисне на найбагатших росіян, щоб ті репатріювали їхні активи з країн, які він називає «недружніми». Угода про уникнення подвійного оподаткування була припинена, що зробило непрактичним залишатися зареєстрованим у таких місцях, як Європа. росія ускладнює компаніям виплату дивідендів чи продаж активів організаціям, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

У серпні путін доручив уряду створити механізм, який дозволить росії відновити контроль над російськими компаніями, де такий контроль здійснюється через іноземні структури та втрачено внаслідок санкцій.

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Щоб заманити магнатів додому, кремль використав такі стимули, як місцеві внутрішні «офшорні» зони з низькими податками, які він запровадив у 2018 році та постійно вдосконалює. росія також підвищила вартість зберігання активів у традиційних сховищах, таких як Кіпр чи Мальта, тоді як холдинги з міжнародними активами, перереєстровані у росії, можуть претендувати на податкові пільги.

Не лише мільярдери переводять свої активи — інші росіяни також переводять свої активи додому. Цього року до вітчизняних «офшорних» зон переїхали 115 компаній, а загалом їх стало 254.

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