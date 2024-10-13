Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році

Аграрний ринок
20
Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році
Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році
У 2024 році росіяни вивезли понад 180 тисяч тонн українського зерна через порт Маріуполя.
Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Читайте також
«Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна», — зазначив він.
Крім того, відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну, каже Шмигаль.
Читайте також
«Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України», — додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2022 року росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.