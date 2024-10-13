Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році — Finance.ua

Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни через порт Маріуполя у 2024 році
У 2024 році росіяни вивезли понад 180 тисяч тонн українського зерна через порт Маріуполя.
Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна», — зазначив він.
Крім того, відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну, каже Шмигаль.
«Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України», — додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2022 року росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.
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